Emergenza amianto in Calabria | 600 mesoteliomi e 15 milioni di metri quadri di tetti contaminati

Nella Calabria del 2026, il problema dell’amianto si fa sempre più urgente. Sono circa 15 milioni di metri quadrati di tetti contaminati e si contano già 600 casi di mesotelioma. La situazione resta nascosta sotto il silenzio di chi vive e lavora in queste zone. La presenza di cemento-amianto sui tetti rappresenta un rischio reale, ma ancora poco affrontato dalle istituzioni. La questione si fa sempre più critica e necessita di interventi immediati per proteggere la salute delle persone.

Nella Calabria del 2026, il silenzio dei tetti in cemento-amianto nasconde una tragedia sanitaria in corso da decenni. A Catanzaro, durante una conferenza regionale dedicata ai rischi cancerogeni, sono stati resi noti dati allarmanti: circa seicento casi di mesotelioma, un tumore letale legato all'esposizione all'amianto, sono stati censiti in provincia dal 1990 al 2025. Il dato, tuttavia, è solo la punta dell'iceberg. L'analisi epidemiologica rivela che le stime complessive per le varie province – Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro – superano i mille casi di mesotelioma, con un'incidenza che non si limita a un singolo tumore ma si estende a tumori polmonari e altre patologie asbesto-correlate.

