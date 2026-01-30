oltre 15 milioni di metri quadrati di coperture in amianto segnalati in calabria allarme per salute e ambiente

Oltre 15 milioni di metri quadrati di coperture in amianto sono stati segnalati in Calabria. La scoperta preoccupa esperti e ambientalisti, che chiedono interventi immediati per tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Più di 15 milioni di metri quadrati di coperture in amianto sono stati censiti in Calabria, un dato che ha scatenato allarme tra esperti sanitari e ambientalisti. Il problema riguarda principalmente edifici industriali, abitazioni e strutture pubbliche, spesso costruiti negli anni Settanta e Ottanta quando l’asbesto era ancora ampiamente utilizzato per le sue proprietà isolanti e resistenti al fuoco. Il materiale, tuttavia, è oggi riconosciuto come altamente tossico: la sua degradazione libera fibre microscopiche che, una volta inalate, possono causare malattie gravi come mesotelioma, asbestosi e tumori polmonari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Da quasi trent’anni, in Calabria si contano più di 600 casi di mesotelioma, una malattia grave causata dall’esposizione all’amianto.

