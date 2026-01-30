Il Barcellona vince una partita complicata al Nou Camp e si qualifica per gli ottavi di Champions League. Dopo un primo tempo sotto pressione, i blaugrana trovano il gol decisivo nel finale e superano il Copenaghen, assicurandosi il passaggio del turno. La gara si è conclusa con un successo importante e un risultato over, che soddisfa le aspettative della squadra e dei tifosi.

Con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia, visto che a fine tempo il risultato era clamorosamente avverso, ma il Barcellona è riuscito a battere il Copenaghen al Nou Camp e centrare l’obiettivo di arrivare nelle prime 8 posizioni della prima fase di Champions League: la squadra di Flick ha dunque accesso diretto agli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Elche-Barcellona (sabato 31 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Successo e over

Questa sera il Barcellona scende in campo contro l’Elche al Martinez Valero.

Analisi e pronostici sulla sfida Valencia-Elche, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 21:00.

Pronostico Elche vs Barcellona – 31 Gennaio 2026La sfida di La Liga tra Elche e Barcellona del 31 Gennaio 2026 promette intensità e analisi tattica di alto livello. Il calcio d’inizio è previsto per le ... news-sports.it

Calcio in tv oggi, 31 gennaio 2026: Napoli-Fiorentina e le altre sfide del giornoNella guida TV di sabato 31 gennaio 2026 le gare di Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN, Cagliari-Verona anche su Sky ... calciomagazine.net

