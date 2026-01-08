Valencia-Elche sabato 10 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita delicatissima per i Pipistrelli

Analisi e pronostici sulla sfida Valencia-Elche, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 21:00. Una partita importante per entrambe le squadre, con il Valencia che tenta di consolidare la propria posizione in Primera Division e l’Elche che cerca punti salvezza. Ecco le formazioni, le quote e i principali dati per comprendere meglio questa sfida delicata.

Nelle ultime stagioni il Valencia ha rischiato più volte di retrocedere ma si è sempre salvato: anche quest'anno sembra proprio che i Pipistrelli siano una delle squadre candidate a lottare fino alla fine per rimanere in Primera Division. La pesante sconfitta di Vigo ha decretato al discesa al terz'ultimo posto in classifica: al momento dunque,

Pronostico Valencia-Elche: il conto rimane fermo a uno (su 25) - Elche è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

L’Elche non aveva ancora perso in casa È capitato contro il Villarreal Un percorso splendido in ogni caso per una neopromossa - facebook.com facebook

