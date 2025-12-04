Centinaia di fiori riempiono lo specchio d' acqua | cosa è successo a Pozzuoli

Napolitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di fiori colorati sono stati lanciati nello specchio d'acqua della darsena di Pozzuoli da alcuni commercianti come "Simbolo della lotta al bradisismo e di rinascita della nostra città ". Il piccolo porto, ai piedi del Rione Terra, è interessato dall'innalzamento del sottosuolo che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

centinaia di fiori riempiono lo specchio d acqua cosa 232 successo a pozzuoli

© Napolitoday.it - Centinaia di fiori riempiono lo specchio d'acqua: cosa è successo a Pozzuoli

Scopri altri approfondimenti

Pozzuoli, mille fiori riempiono la Darsena: simbolo di resistenza al bradisismo - Mille fiori hanno riempito la Darsena di Pozzuoli regalando un meraviglioso colpo d’occhio nel porticciolo ai piedi del Rione Terra. Lo riporta msn.com

centinaia fiori riempiono specchioMille fiori in darsena Pozzuoli, sono simbolo lotta a bradisismo - Centinaia di fiori colorati sono stati lanciati nello specchio d'acqua della darsena di Pozzuoli da commercianti della cittadina flegrea come " Simbolo della lotta al bradisismo e di rinascita della n ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Centinaia Fiori Riempiono Specchio