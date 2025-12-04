Centinaia di fiori riempiono lo specchio d' acqua | cosa è successo a Pozzuoli

Centinaia di fiori colorati sono stati lanciati nello specchio d'acqua della darsena di Pozzuoli da alcuni commercianti come "Simbolo della lotta al bradisismo e di rinascita della nostra città ". Il piccolo porto, ai piedi del Rione Terra, è interessato dall'innalzamento del sottosuolo che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Centinaia di fiori riempiono lo specchio d'acqua: cosa è successo a Pozzuoli

Flash mob questa mattina dei commercianti puteolani contro la crisi del bradisismo. La darsena è stata inondata da centinaia di fiori per riaccendere i riflettori sulle difficoltà del commercio cittadino di #Pozzuoli negli ultimi anni segnati dagli eventi sismici. Sull - facebook.com Vai su Facebook

Pozzuoli, mille fiori riempiono la Darsena: simbolo di resistenza al bradisismo - Mille fiori hanno riempito la Darsena di Pozzuoli regalando un meraviglioso colpo d’occhio nel porticciolo ai piedi del Rione Terra. Lo riporta msn.com

Mille fiori in darsena Pozzuoli, sono simbolo lotta a bradisismo - Centinaia di fiori colorati sono stati lanciati nello specchio d'acqua della darsena di Pozzuoli da commercianti della cittadina flegrea come " Simbolo della lotta al bradisismo e di rinascita della n ... Da ansa.it