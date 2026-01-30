Editoria questo strano mondo

È partita la nuova edizione del corso di editoria intitolato

Dalla mente dell'autore al tuo comodino: Iscrizioni aperte al corso EDITORIA QUESTO STRANO MONDO, a cura di STEFANIA PITTINO ALIAS STEFANIA P NOSNAN, presso la sede dell'Università delle LiberEtà in via Napoli 4 a Udine. Il corso inizia il 09022026 e durerà 4 Lunedì con orario 16-17 (CORSO GRATUITO). Iscriviti in segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 oppure manda una mail a [email protected] indicando cognome+nome+729. Cosa aspettarsi: Tutte le fasi per approcciarsi e capire il mondo dell'editoria.

