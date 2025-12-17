Editoriaesce La fine del mondo mensile a fumetti de il manifesto

Domani arriva in edicola il numero 0 di “La fine del mondo”, il nuovo mensile a fumetti di “il manifesto”. Un'anticipazione visiva e narrativa che promette di coinvolgere i lettori con storie profonde e approfondite. Un appuntamento da non perdere per chi ama l’arte del fumetto e vuole esplorare temi attuali attraverso un racconto illustrato.

Roma, 17 dic. (askanews) – Arriva domani in tutte le edicole italiane il numero 0 de “La fine del mondo”, nuovo mensile a fumetti del quotidiano “il manifesto”. Il sottotitolo dice che è “L’ultima rivista di fumetti”,con l’intento di ricostruire un luogo dove gli appassionati e gli incuriositi possono trovare solo storie disegnate. Mancava da tempo, almeno in Italia: 72 pagine a colori, 13 storie inedite, al prezzo di 4 euro (+ il costo del giornale). Per la prima volta insieme i principali nomi del fumetto italiano e non solo: Zerocalcare, Gipi, Maicol e Mirco, Shintaro Kago, Zuzu, Bruno Bozzetto, Dottor Pira, Blu, Eliana Albertini, Martina Sarritzu, Kalina Muhova, Lise e Talami e Alice Socal. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

