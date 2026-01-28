Focus sul mondo dell' editoria moderna con Marino Biondi

Sabato 31 gennaio alle 16.30, Marino Biondi terrà la sua seconda conferenza alla Biblioteca Malatestiana. L’evento rientra nel ciclo “La civiltà del leggere”, promosso dagli Amici della Biblioteca. La sala si riempirà di appassionati interessati al mondo dell’editoria moderna.

Sabato 31 gennaio, alle ore 16.30, nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, è in programma la seconda conferenza di Marino Biondi nell'ambito del ciclo "La civiltà del leggere", promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana. In questo incontro, dal titolo "L'Italia dei libri", il professor Biondi parlerà dell'editoria italiana, con particolare riferimento a tre importanti case editrici: Adelphi, Einaudi, Mondadori. Tramite fra scrittori e lettori, l’editore è “colui che il libro trasforma, con larghi e copiosi investimenti di virtù varie, che non sono soltanto denaro, ma curiosità, una certa dose di azzardo, intuizione, gusto della sfida”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il ciclo di conferenze “La civiltà del leggere – Perché le storie ci aiutano a vivere”, curato dal professor Marino Biondi dell’Università di Firenze per gli Amici della Biblioteca Malatestiana, offre un approfondimento sulla narrativa contemporanea e sui romanzi premiati.

Aula Magna gremita per il primo incontro del ciclo 'La civiltà del leggere'. Ma non è una sorpresa, quando il relatore è Marino Biondi. - facebook.com facebook