Gli Stati Uniti promettono armi a Taiwan
Gli Stati Uniti hanno annunciato una vendita di armi da oltre undici miliardi di dollari a Taiwan, provocando tensioni con la Cina. Donald Trump ha confermato la decisione, che potrebbe incidere sulla delicata relazione tra Pechino e Washington. Un passo che sottolinea l'intensificarsi delle dinamiche geopolitiche nella regione, alimentando preoccupazioni internazionali sulla stabilità e l’equilibrio di potere in Asia-Pacifico.
Donald Trump ha annunciato una fornitura di armamenti da undici miliardi di dollari a Taipei. Una decisione che non distenderà i rapporti con la Cina. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Gli Stati Uniti approvano la vendita di armi a Taiwan, Trump li prepara a una “guerra asimmetrica”
Leggi anche: Chip di Taiwan, gli Stati Uniti vogliono prendersi metà della produzione dell'isola
Gli Stati Uniti promettono armi a Taiwan - Pierre Haski; Ucraina, piano USA per la pace: UE 2027 e garanzie NATO; Un maggiore “controllo delle armi” non è la risposta all’opinione.
L’America promette a Taiwan armi per 11 miliardi di dollari: missili, droni e razzi anticarro. L'avvertimento della Cina: «Così si violano gli accordi» - L'isola minacciata da Pechino riceverà lanciarazzi Himars, sistemi a medio raggio Atacms, cannoni semoventi, razzi anticarro Javelin, droni d'attacco. msn.com
Taiwan, gli Usa annunciano vendita record di armi all’isola - Saranno consegnati sistemi missilistici, lanciarazzi, droni e obici semoventi. panorama.it
Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di 11 miliardi di dollari di armi a Taiwan, la più grande di sempre - Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di nuove armi a Taiwan, per il valore complessivo di oltre 11 miliardi di dollari, 9,4 miliardi di euro. ilpost.it
La Più Grande Manipolazione Della Storia | Documentario sulla Propaganda
Gli Stati Uniti e gli altri tre paesi mediatori ritengono che sia Israele cheHamas stiano rallentando l'attuazione della seconda fase dell'accordo e sembrasiano più interessati a mantenere lo status quo attuale. - facebook.com facebook
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel suo discorso televisivo alla nazione, ha rivendicato il merito di "aver rimesso in piedi" un'economia disastrosa, ereditata dall'amministrazione precedente. "Ho ereditato un disastro e l'ho riparato", ha detto Trump x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.