Gli Stati Uniti promettono armi a Taiwan

Gli Stati Uniti hanno annunciato una vendita di armi da oltre undici miliardi di dollari a Taiwan, provocando tensioni con la Cina. Donald Trump ha confermato la decisione, che potrebbe incidere sulla delicata relazione tra Pechino e Washington. Un passo che sottolinea l'intensificarsi delle dinamiche geopolitiche nella regione, alimentando preoccupazioni internazionali sulla stabilità e l’equilibrio di potere in Asia-Pacifico.

Taiwan, gli Usa annunciano vendita record di armi all’isola - Saranno consegnati sistemi missilistici, lanciarazzi, droni e obici semoventi. panorama.it

Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di 11 miliardi di dollari di armi a Taiwan, la più grande di sempre - Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di nuove armi a Taiwan, per il valore complessivo di oltre 11 miliardi di dollari, 9,4 miliardi di euro. ilpost.it

