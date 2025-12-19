Gli Stati Uniti promettono armi a Taiwan

Gli Stati Uniti hanno annunciato una vendita di armi da oltre undici miliardi di dollari a Taiwan, provocando tensioni con la Cina. Donald Trump ha confermato la decisione, che potrebbe incidere sulla delicata relazione tra Pechino e Washington. Un passo che sottolinea l'intensificarsi delle dinamiche geopolitiche nella regione, alimentando preoccupazioni internazionali sulla stabilità e l’equilibrio di potere in Asia-Pacifico.

Donald Trump ha annunciato una fornitura di armamenti da undici miliardi di dollari a Taipei. Una decisione che non distenderà i rapporti con la Cina. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

stati uniti promettono armiL’America promette a Taiwan armi per 11 miliardi di dollari: missili, droni e razzi anticarro. L'avvertimento della Cina: «Così si violano gli accordi» - L'isola minacciata da Pechino riceverà lanciarazzi Himars, sistemi a medio raggio Atacms, cannoni semoventi, razzi anticarro Javelin, droni d'attacco. msn.com

stati uniti promettono armiTaiwan, gli Usa annunciano vendita record di armi all’isola - Saranno consegnati sistemi missilistici, lanciarazzi, droni e obici semoventi. panorama.it

stati uniti promettono armiGli Stati Uniti hanno approvato la vendita di 11 miliardi di dollari di armi a Taiwan, la più grande di sempre - Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di nuove armi a Taiwan, per il valore complessivo di oltre 11 miliardi di dollari, 9,4 miliardi di euro. ilpost.it

