’Ombra Custode’ | così l’arte si ispira ai ricami delle Putte

L’arte di Sergia Avveduti, intitolata ‘Ombra Custode’, si ispira ai ricami delle Putte, offrendo una riflessione sulla tradizione e l’identità. In occasione di Art City a Bologna, dal 5 all’8 febbraio, questa mostra anticipa l’evento, invitando i visitatori a scoprire un percorso che unisce passato e presente. Un’occasione per esplorare il patrimonio culturale locale attraverso un’interpretazione contemporanea.

Per parlare di Art City, la grande kermesse che porta l’arte diffusa a Bologna dal 5 all’8 febbraio, e della mostra di Sergia Avveduti che la anticipa a partire da oggi, bisogna fare un salto nel passato. Precisamente nel Cinquecento, quando Carlo Duosi fondò il Conservatorio delle Putte di Santa Marta, il più antico istituto di educazione femminile bolognese, destinato a fanciulle orfane appartenenti a buone famiglie decadute o cadute in disgrazia, emanazione dell’Opera Pia Poveri Vergognosi. Un secolo complicato, il Cinquecento, ricco di arte ma povero di assistenza, che veniva svolta solo dalle Opere Pie e dalle Misericordie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

