A Vasto si chiude il mese dedicato a Tina Modotti | Unire arte e impegno civile questo il messaggio che resta

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vasto si conclude il mese dedicato a Tina Modotti, figura di spicco della fotografia del Novecento. Un ciclo di eventi, incontri e riflessioni ha promosso la riscoperta della sua vita e del suo impegno civile, sottolineando il legame tra arte e attivismo. Un tributo che ha coinvolto la comunità nel ricordo di una delle più influenti donne nel panorama artistico internazionale.

Immagine generica

Un mese di eventi, incontri e riflessioni per riscoprire la figura di Tina Modotti, tra le più grandi fotografe del Novecento. Si è concluso a Vasto il ciclo di iniziative organizzato attorno alla mostra fotografica dedicata all’artista friulana, promossa dal Club per l’Unesco di Vasto e dal. Chietitoday.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il mese dedicato a Dio Padre - 2 agosto - DIO CREA PER AMORE

Video Il mese dedicato a Dio Padre - 2 agosto - DIO CREA PER AMORE

vasto chiude mese dedicatoVasto, Si chiude il mese di iniziative dedicate a Tina Modotti - Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:«Si è concluso il mese di iniziative che Vasto ha dedicato a Tina Modotti, un percorso culturale intenso e partecipato c ... abruzzonews24.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.