A Vasto si chiude il mese dedicato a Tina Modotti | Unire arte e impegno civile questo il messaggio che resta

A Vasto si conclude il mese dedicato a Tina Modotti, figura di spicco della fotografia del Novecento. Un ciclo di eventi, incontri e riflessioni ha promosso la riscoperta della sua vita e del suo impegno civile, sottolineando il legame tra arte e attivismo. Un tributo che ha coinvolto la comunità nel ricordo di una delle più influenti donne nel panorama artistico internazionale.

Un mese di eventi, incontri e riflessioni per riscoprire la figura di Tina Modotti, tra le più grandi fotografe del Novecento. Si è concluso a Vasto il ciclo di iniziative organizzato attorno alla mostra fotografica dedicata all’artista friulana, promossa dal Club per l’Unesco di Vasto e dal. Chietitoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il mese dedicato a Dio Padre - 2 agosto - DIO CREA PER AMORE Video Il mese dedicato a Dio Padre - 2 agosto - DIO CREA PER AMORE Video Il mese dedicato a Dio Padre - 2 agosto - DIO CREA PER AMORE Vasto, Si chiude il mese di iniziative dedicate a Tina Modotti - Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:«Si è concluso il mese di iniziative che Vasto ha dedicato a Tina Modotti, un percorso culturale intenso e partecipato c ... abruzzonews24.com

PRO VASTO / PENNE 1920 0-0 Si chiude il primo tempo sul nulla di fatto, biancorossi ordinati in difesa e pericolosi in un paio di occasioni con Sputore e Rojas, locali insidiosi con una traversa centrata. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.