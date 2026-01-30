Questa mattina inizia il processo che vede sul banco degli imputati sei ufficiali delle forze dell’ordine. Sono accusati di non aver fatto abbastanza per evitare la tragedia di Cutro, dove molte persone hanno perso la vita. La sentenza dovrà chiarire se le autorità hanno agito correttamente o se ci sono state mancanze gravi. La decisione arriverà tra qualche tempo, mentre il procedimento si svolge tra le polemiche e i ricordi ancora vivi di quella giornata.

Dovrà stabilirlo il processo che comincia oggi, in cui sono imputati sei ufficiali della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 un vecchio peschereccio chiamato Summer Love naufragò a poche decine di metri dalle coste calabresi di Steccato di Cutro. A bordo c’erano circa duecento persone: i morti identificati furono 94, di cui 35 minorenni. Dopo il rinvio del 14 gennaio, oggi a Crotone inizia il processo che dovrà stabilire se qualcuno è stato responsabile di quel naufragio, e se e come l’evento rimasto noto come la strage di Cutro poteva essere evitato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

È stato fatto il possibile per evitare la strage di Cutro?

Strage di Cutro: il processo slitta mentre le morti in mare non si fermano. È stato rinviato al 30 gennaio il processo sulla strage di Cutro. Le ONG del Mediterraneo sono parte civile. di Maddalena D’Aquilio https://www.unimondo.org/news/strage-di-cutro-il-proce - facebook.com facebook