La fidanzata di Zouhair, vittima di un episodio tragico a scuola, ha pubblicato un messaggio per chiedere rispetto e chiarezza. In un contesto di dolore e confusione, ha sottolineato di aver cercato di prevenire conflitti e ha invitato a evitare speculazioni infondate sulla vicenda. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di rispettare la privacy e di affrontare il caso con sobrietà e sensibilità.

La Spezia, 18 gennaio 2026 – “Sì, sono la ragazza per cui un ragazzo ha perso la vita. Chiederei di non inventare gossip scherzando sulla morte di un ragazzo che tra l'altro ho fatto il possibile per evitare litigi fra i due”. Poche parole, scritte di getto da una ragazza che porta sulle spalle un peso che nessuno dovrebbe sostenere alla sua età. Due storie su Instagram pubblicate dalla ragazza, fidanzata di Zouhair Atif, il 19enne arrestato. Il giovane ha detto agli inquirenti di aver accoltellato il suo compagno di scuola, Youssef Abanou, perché con lei la vittima avrebbe scambiato delle foto di quando erano piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso a scuola, il post della fidanzata di Zouhair: “Niente gossip, sono sconvolta. Ho fatto il possibile per evitare litigi”

«L’ho ucciso per quelle foto», la confessione di Zouhair Atif. Le coltellate a scuola dopo la chat con la fidanzata: cosa rischia adesso

Zouhair Atif, 19 anni, ha confessato di aver ucciso il compagno di scuola Abanoud Youssef, 18 anni. L'episodio, avvenuto dopo una discussione su una chat con la fidanzata, ha portato all'arresto dell'autore. Questo caso solleva interrogativi sulla gestione di conflitti tra giovani e sulle conseguenze di azioni impulsive. Ecco i dettagli di quanto accaduto e le possibili implicazioni legali.

Leggi anche: Thais Wiggers, post contro il gossip dopo la paparazzata: “Fidanzata? Affari miei”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il padre del 18enne che ha ucciso il compagno di scuola a #LaSpezia: "Chiediamo scusa alla famiglia". Vertice in prefettura. il ministro #Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio". Al #Tg2Rai ore 13,00 #18gennaio - facebook.com facebook

#LaSpezia Chiedono una legge che tuteli gli studenti nelle scuole "Subito, prima che ci siano altre vittime. Tutta la famiglia sta morendo di dolore". Sono le parole dei parenti e degli amici di Abanoud, il ragazzo ucciso a scuola venerdì scorso. Immagini @el x.com