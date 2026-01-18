La fidanzata di Zouhair | Basta gossip sono sconvolta Ho fatto il possibile per evitare di farli litigare

La fidanzata di Zouhair esprime il suo disappunto riguardo alle indiscrezioni di gossip, sottolineando di aver cercato di evitare conflitti tra i due. In una dichiarazione, afferma di essere profondamente sconvolta dalle notizie, chiedendo rispetto per la memoria di Zouhair e precisando di non voler alimentare ulteriori speculazioni sulla vicenda.

La Spezia, 18 gennaio 2026 – "Sì, sono la ragazza per cui un ragazzo ha perso la vita. Chiederei di non inventare gossip scherzando sulla morte di un ragazzo che tra l'altro ho fatto il possibile per evitare litigi fra i due". Poche parole, scritte di getto da una ragazza che porta sulle spalle un peso che nessuno dovrebbe sostenere alla sua età. Due storie su Instagram pubblicate dalla ragazza, fidanzata di Zouhair Atif, il 19enne arrestato. Il giovane ha detto agli inquirenti di aver accoltellato il suo compagno di scuola, Youssef Abanou, perché con lei la vittima avrebbe scambiato delle foto di quando erano piccoli.

La fidanzata di Zouhair, vittima di un episodio tragico a scuola, ha pubblicato un messaggio per chiedere rispetto e chiarezza. In un contesto di dolore e confusione, ha sottolineato di aver cercato di prevenire conflitti e ha invitato a evitare speculazioni infondate sulla vicenda. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di rispettare la privacy e di affrontare il caso con sobrietà e sensibilità.

Zouhair Atif, 19 anni, ha confessato di aver ucciso il compagno di scuola Abanoud Youssef, 18 anni. L'episodio, avvenuto dopo una discussione su una chat con la fidanzata, ha portato all'arresto dell'autore. Questo caso solleva interrogativi sulla gestione di conflitti tra giovani e sulle conseguenze di azioni impulsive. Ecco i dettagli di quanto accaduto e le possibili implicazioni legali.

