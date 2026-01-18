La fidanzata di Zouhair | Basta gossip sono sconvolta Ho fatto il possibile per evitare di farli litigare
La Spezia, 18 gennaio 2026 – “Sì, sono la ragazza per cui un ragazzo ha perso la vita. Chiederei di non inventare gossip scherzando sulla morte di un ragazzo che tra l'altro ho fatto il possibile per evitare litigi fra i due”. Poche parole, scritte di getto da una ragazza che porta sulle spalle un peso che nessuno dovrebbe sostenere alla sua età. Due storie su Instagram pubblicate dalla ragazza, fidanzata di Zouhair Atif, il 19enne arrestato. Il giovane ha detto agli inquirenti di aver accoltellato il suo compagno di scuola, Youssef Abanou, perché con lei la vittima avrebbe scambiato delle foto di quando erano piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La professoressa Elena Bertelli: “Zouhair aveva delle posizioni estremiste, ma sapeva anche essere generoso difendendo chi era più debole" - facebook.com facebook
