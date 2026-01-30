È morta l’attrice Catherine O’Hara, famosa per aver interpretato la madre di Kevin in

Era stata la madre di Kevin in "Mamma, ho perso l'aereo" e Delia Deetz in "Beetlejuice", ma aveva avuto ruoli in serie tv popolari fino allo scorso anno È morta a 71 anni Catherine O’Hara, attrice e doppiatrice statunitense nota in Italia soprattutto per aver interpretato Kate McCallister, cioè la mamma di Kevin, in Mamma, ho perso l’aereo e nel sequel Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York. La notizia è stata data dal suo manager, che ha detto che è morta dopo una «breve malattia». O’Hara aveva iniziato a lavorare nel cinema negli anni Ottanta, un decennio in cui tra le altre cose collaborò anche con Martin Scorsese e Ron Howard. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È morta l’attrice Catherine O’Hara

Approfondimenti su Catherine O’Hara

#Catherine-O'Hara || La scena dello spettacolo e del cinema piange la scomparsa di Catherine O'Hara, morta a 71 anni.

L’attrice Catherine O’Hara è morta ieri nella sua casa di Los Angeles, dopo aver combattuto una malattia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Home Alone Actress Catherine O'Hara PASSED AWAY

Ultime notizie su Catherine O’Hara

Argomenti discussi: Kelley Mack morta a 33 anni, l'attrice di The Walking Dead era malata: È stata molto coraggiosa, soprattutto per l'ultimo passo; Addio a Stefania Stella Di Giandomenico, attrice e produttrice che univa sensibilità artistica e concretezza; È morta all’età di 95 anni l’attrice australiana diventata famosa grazie al ruolo iconico di Prisoner; Brigitte Bardot è morta di cancro: la rivelazione del marito Bernard d'Ormale, oggi i funerali dell'attrice in forma privata.

Catherine O'Hara è morta, addio alla mamma di Kevin in Mamma, ho perso l'aereo: l'attrice aveva 71 anniCatherine O'Hara, famosa per Schitt's Creek, Mamma, ho perso l'aereo e Best in Show, è morta. Aveva 71 anni. Lo ha appreso TMZ. ilgazzettino.it

È morta Catherine O’Hara, l'attrice di Mamma, ho perso l’aereoAGI - L'attrice canadese-americana Catherine O'Hara è morta all'età di 71 anni, secondo diversi media americani, tra cui Tmz. L'attrice è nota anche per la saga di 'Mamma, ho perso l'aereo', dove inte ... msn.com

Catherine O'Hara, famosa per "Schitt's Creek", "Mamma, ho perso l'aereo" e "Best in Show", è morta. Aveva 71 anni. Lo ha appreso TMZ. La leggendaria attrice di Hollywood è morta venerdì, secondo quanto riferito a TMZ da due fonti a conoscenza diretta dell facebook