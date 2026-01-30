La scena dello spettacolo e del cinema piange la scomparsa di Catherine O'Hara, morta a 71 anni. L'attrice canadese, famosa per il suo ruolo di Kate McCallister in

Catherine O'Hara, attrice e vincitrice di un Emmy e protagonista di "Schitt's Creek", "SCTV" e sprattutto "Mamma, ho perso l'aereo", è morta a 71 anni. La conferma è arrivata dal suo manager che ha parlato con Variety. Al momento sono ancora sconosciute le cause del decesso. O'Hara ha iniziato la sua carriera da attrice comica negli anni '70 e ha contribuito a creare il programma canadese di sketch SCTV. Ha debuttato nel cinema negli anni '80 con il suo primo ruolo sul grande schermo nella commedia romantica "Nothing Personal" con Donald Sutherland e nel 1985 ha avuto un ruolo nella commedia nera di Martin Scorsese "Fuori orario", ma è con il film di Chris Columbus, "Mamma, ho perso l'aereo", che è diventata famosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È morta Catherine O'Hara, addio all'attrice che aveva interpretato Kate McCallister in Mamma, ho perso l'aereo

È morta Catherine O'Hara, l'attrice canadese conosciuta in tutto il mondo per i suoi ruoli comici.

