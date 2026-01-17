Ritrovata senza vita in un canale la 79enne scomparsa giovedì scorso a Brescia

È stato rinvenuto questa mattina, sabato 17 gennaio, il corpo senza vita di Renata Zanola, 79 anni, scomparsa giovedì scorso a Brescia. La donna, affetta da Alzheimer, si era allontanata dalla propria abitazione. Il ritrovamento è avvenuto in un canale della zona. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e del decesso.

È stato ritrovato questa mattina, sabato 17 gennaio, il corpo senza vita di Renata Zanola. La donna, 79 anni e affetta da Alzheimer, si era allontanata pochi giorni fa da casa. La scoperta è avvenuta in un canale, vicino alla sua abitazione nei pressi di Via Allegri nel quartiere San Polo, a Brescia. Il fosso è nei pressi del centro sportivo Michelangelo. Zanola era scomparsa giovedì scorso, con ancora indosso il pigiama scuro della notte e in ciabatte. La denuncia era stata compiuta dai familiari, e le condizioni della donna destavano preoccupazione perchè la 79enne appariva confusa e smarrita, molto probabilmente per via delle sue precarie condizioni di salute.

