Tragica scoperta a Fidenza | persona scomparsa ritrovata senza vita

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragica scoperta a Fidenza dove è stata ritrovata senza vita una persona di 90 anni. Secondo le prime informazioni, l'uomo era uscito di casa in mattinata. Purtroppo il corpo è stato rinvenuto nei pressi di un canale di scolo, vicino alla caserma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it

