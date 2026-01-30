I n prima visione per il ciclo “Grandi sfide”, questa sera alle 21.20 Rai 2 propone Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile. Con Orlando Bloom e Archie Madekwe, il film ricostruisce la storia vera dell’adolescente Jann Mardenborough diventato un pilota professionista della Nissan grazie alla sua bravura con i videogiochi. Katy Perry e Orlando Bloom, ora l’addio è ufficiale: «La priorità è crescere nostra figlia» X Leggi anche › Orlando Bloom è in Ucraina. L’incontro con Zelensky: «Hai un grande cuore» Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: la trama del film stasera 30 gennaio su Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È la storia di Jann Mardenborough che diventa un pilota professionista grazie alla sua bravura nei videogiochi. Nel cast Orlando Bloom e, in un piccolo ruolo, la ex Spice Girl Geri Halliwell

Questa sera in TV va in onda il film “Gran Turismo”, che racconta la storia di un sogno diventato realtà.

