Gran Turismo è la storia vera di un sogno che sembrava impossibile Nel cast del film stasera in tv con Orlando Bloom c' è anche un' ex Spice Girl

Questa sera in TV va in onda il film “Gran Turismo”, che racconta la storia di un sogno diventato realtà. Nel cast c’è anche Orlando Bloom, ma a sorprendere alcuni spettatori è la presenza di un’ex Spice Girl. Le famiglie che hanno visto i figli immersi nei videogiochi riconoscono le scene di questa pellicola come un mix tra passione e sfide reali.

Tutti i genitori che hanno visto i figli passare ore e ore davanti ai videogiochi almeno una volta hanno detto: «Ma perché sprechi così tanto tempo?». Il film Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile è qui per smentirli tutti. Perché la vicenda di Jann Mardenborough, il ragazzo inglese che ha trasformato la sua ossessione per un videogame in una carriera da pilota professionista, è talmente assurda da sembrare inventata. E invece è tutto vero. In prima visione per il ciclo Grandi sfide, Rai 2 propone questa pellicola diretta da Neill Blomkamp stasera in tv alle 21.20 (è anche in contemporanea streaming su RaiPlay ). 🔗 Leggi su Amica.it

