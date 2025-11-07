U na serie di incidenti tanto assurdi quanto significativi. Katy Perry torna con Bandaids, il nuovo singolo accompagnato da un video dal forte valore simbolico. Sui social, la cantante è apparsa con il volto segnato da lividi e graffi, un’immagine volutamente costruita ma dal significato preciso: raccontare le ferite emotive lasciate dalla fine della sua relazione con Orlando Bloom, chiusa lo scorso luglio dopo nove anni, con la priorità condivisa della figlia Daisy. Katy Perry fa la classifica dei suoi ex. guarda le foto Katy Perry, ferite e infortuni assurdi: il videoclip di Bandaids. Nel videoclip, diretto da Christian Breslauer, Katy Perry attraversa una sequenza di incidenti surreali ma evocativi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Grottesco e potente, il videoclip rappresenta ciò che la popstar ha provato nel tentativo di salvare la relazione con Orlando Bloom