È la sera più bella Sinner e Alcaraz non sono impossibili da battere | l’orgoglio di Djokovic il 38enne in finale a caccia dello Slam dei record

Novak Djokovic si presenta in finale all’Australian Open con l’orgoglio di chi vuole scrivere un’altra pagina importante della sua lunga carriera. A 38 anni, il serbo ha dichiarato che questa sera rappresenta forse la partita più bella mai giocata in Australia. Djokovic ha affrontato con determinazione un match che voleva vincere a tutti i costi, dopo aver aspettato il ritorno sul campo dal 25 novembre scorso.

“Questa sera è forse la più bella della mia carriera in Australia”. Questa partita Novak Djokovic la bramava con tutto se stesso, la aspettava dal 25 novembre 2023. In quella semifinale di Coppa Davis un ragazzo dai capelli rossi gli aveva strappato di mano lo scettro, battendolo dopo aver annullato tre match point. Da allora, Jannik Sinner aveva vinto tutti gli scontri diretti contro Djokovic: soprattutto, l’onta più grande, lo aveva battuto anche a Melbourne poche settimane dopo, diventando il nuovo re degli Australian Open. Due anni dopo, con 38 primavere sulle spalle, è stato ancora Djokovic a far cadere l’imbattibilità di Sinner sulla Rod Laver Arena, a buttarlo fuori dalla finale già scritta contro Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Novak Djokovic, grande protagonista degli Australian Open con dieci titoli, ha recentemente commentato la sua attuale forma.

Questa mattina, alle 9, si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic all’Australian Open.

