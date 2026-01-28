Ex Milan Dugarry a gamba tesa | De Zerbi parla come se avesse vinto due Champions League

Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan, non le manda a dire a Roberto De Zerbi. Durante un’intervista a 'RMC', Dugarry ha detto che il tecnico dell’Olympique Marsiglia parla come se avesse vinto due Champions League, senza mezzi termini. La polemica tra i due svelta e diretta, e ora si aspetta di capire se ci saranno risposte o ulteriori battute.

L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi si trova, attualmente, al terzo posto nella classifica della Ligue 1 francese, con 38 punti, a - 5 dal RC Lens secondo e - 7 dal PSG primo. In Champions League, l'OM è in 19esima posizione: in corsa, ad ogni modo, per un posto nei playoff nonostante le quattro sconfitte in sette partite. Il pubblico del 'Vélodrome', si sa, è molto esigente e, pertanto, De Zerbi e la sua squadra, in Francia, finiscono sovente nel mirino della critica. Nelle ultime ore, RDZ è diventato oggetto di una critica, molto dura, portata da Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan di Óscar Washington Tabárez prima e Arrigo Sacchi poi nella stagione 1996-1997 (26 presenze, 6 gol e un assist) ma anche dello stesso OM (73 partite con 14 gol e 9 assist in due anni, dal gennaio 1998 al gennaio 2000). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

