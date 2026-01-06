De Zerbi stroncato da Dugarry a Marsiglia | Non capisce niente È un mediocre sopravvalutato
Dopo la recente sconfitta contro il Nantes, Roberto De Zerbi è stato oggetto di critiche da parte di Christophe Dugarry, che ha definito il tecnico italiano
Roberto De Zerbi è finito nella bufera dopo la sconfitta contro il Nantes in casa. Il tecnico italiano stroncato da Christophe Dugarry: "Non capisce niente, è un mediocre sopravvalutato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
