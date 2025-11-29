CMcom – Como-Sassuolo le pagelle di CM

2025-11-28 22:39:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: I voti dell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Como-Sassuolo 2-0: le pagelle di CM COMO. Butez 6: partita in controllo. Rischia qualcosa nel secondo tempo, soprattutto su alcuni palloni alti. Per il resto però tiene la porta inviolata. Vojvoda 6: buon primo tempo, con proposizioni offensive e corsa. Nella ripresa cala un po’.(dal 14? s.t. Posch 6: si mette subito al servizio dei compagni. Buona guardia difensiva ed attenzione.) Carlos 6,5: fa buona guardia in difesa, chiudendo gli spazi e non lasciando nulla al caso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

