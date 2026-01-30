Due leggere scosse di terremoto in provincia di Avellino nella giornata del 30 gennaio 2026
Due scosse di terremoto leggere hanno scosso la provincia di Avellino nella mattinata del 30 gennaio. La prima, di magnitudo 1.9, si è verificata alle 12:42 italiane, alle 11:42 UTC. Per ora non si segnalano danni o feriti, e le autorità monitorano la situazione.
Il primo evento, di magnitudo locale (ML) 1.9, è avvenuto alle 11:42:10 UTC del 30 gennaio 2026, corrispondenti alle 12:42:10 ora italiana.L’epicentro è stato localizzato a 3 chilometri a nord-est di Bonito, con coordinate geografiche 41.1258 di latitudine e 15.0242 di longitudine.L’ipocentro è stato stimato a una profondità di 18 chilometri. Seconda scossa registrata un’ora dopo: magnitudo 1.7 a nord di Melito Irpino La seconda scossa, di magnitudo ML 1.7, è stata rilevata alle 12:42:29 UTC, ovvero alle 13:42:29 ora italiana.L’evento è stato localizzato a 4 chilometri a nord di Melito Irpino, alle coordinate 41.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
