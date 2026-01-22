Terremoto Centro Italia scosse nella notte in provincia di Isernia e de L’Aquila

Nella notte, l’Ingv ha registrato due scosse di lieve entità in Italia centrale, rispettivamente nella provincia di Isernia e de L’Aquila, a breve distanza temporale. Questi eventi sismici fanno parte del monitoraggio costante delle attività telluriche nella regione. Per aggiornamenti ufficiali e informazioni sulla sicurezza, si consiglia di consultare fonti affidabili e le indicazioni delle autorità competenti.

I rilevamenti dell'Ingv. Due scosse di terremoto di lieve entità sono state registrate nella notte in Italia centrale, a poco più di mezz'ora di distanza l'una dall'altra. Entrambi gli eventi sismici hanno avuto magnitudo 2.5, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Prima scossa nel Molise. La prima scossa si è verificata alle ore 1:38, con epicentro localizzato circa tre chilometri a sud-ovest di Conca Casale, in provincia di Isernia. Il sisma è stato individuato dalla Sala sismica di Roma a una profondità di 16 chilometri. Secondo evento in Abruzzo.

