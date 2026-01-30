Due eliminazioni vere amicizie e crisi d' identità

Ieri sera a MasterChef 15 è andata in onda una puntata intensa e piena di colpi di scena. Gli 11 concorrenti si sono sfidati fino all’ultimo piatto, tra eliminazioni e momenti di tensione. Tra le tante emozioni, alcuni hanno lasciato il programma, mentre altri hanno dimostrato di avere davvero talento. La gara si è fatta più dura e i concorrenti hanno dovuto mettere in gioco tutto, anche la loro identità in cucina.

Ieri sera a MasterChef 15 è andata in onda una puntata infernale. Gli 11 cuochi amatoriali hanno dovuto battersi all'ultimo cucchiaio di fronte a Iginio Massari. Tra i versi dell'Inferno Dantesco, il re dei dessert è arrivato accompagnato dalla figlia Debora per la temuta prova di pasticceria. La sfida in esterna, costellata da crisi isteriche ed errori, si è svolta a Cagliari sotto la guida dello chef Luigi Pomata mentre una star della cucina milanese ha portato il riso al salto al Pressure Test. Nel mezzo del cammin del Pressure Test, Massari ha proposto la Saint Honoré in versione milanese. Due eliminazioni destinate a lasciare il segno sono arrivate nella serata di giovedì 29 gennaio del talent show di cucina

