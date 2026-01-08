Il centro sociale 'La Stalla', situato in via Carbonara, è un punto di ritrovo per la comunità locale, con oltre 900 iscritti. La notte di Capodanno, ha celebrato questa importante presenza, rafforzando i legami tra i partecipanti. Un luogo dedicato all'incontro e alla condivisione, dove si coltivano amicizie autentiche e durature nel rispetto del senso di comunità.

Novecento iscritti. Li ha festeggiati la notte di Capodanno il centro sociale ’La Stalla’ in via Carbonara. Il centro sociale ‘La Stalla’, i cui muri sono di proprietà del Comune di San Giovanni in Persiceto, è condotto da un’associazione di promozione sociale la cui attività e presenza nel territorio si sono consolidate sempre più nel tempo. "Il centro – spiega il presidente Mauro Bini –, che è stato ammodernato e dispone di spazi per eventi e vari iniziative, è autofinanziato dai soci. Che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente, contribuendo a realizzare un luogo di incontro per persone anziane e ad organizzare attività che vedono gli associati al tempo stesso destinatari e protagonisti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La Stalla’ dove si allevano le vere amicizie

Leggi anche: Sulle Mura per smaltire il panettone: "Sole e passeggiate la nostra ricetta. Così si rinsaldano anche le amicizie"

Leggi anche: Amicizie che finiscono senza un litigio: quando le persone si allontanano in silenzio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

A presidiare la stalla i cuccioli di pastore della Sila…. Ci piace immaginarli come una protettiva per le capre al caldo all’interno - facebook.com facebook