La Corte costituzionale ha stabilito che si può punire solo chi si mette alla guida sotto l’effetto di droghe e in condizioni che mettono a rischio la sicurezza stradale. La sentenza riporta la normativa allo stato precedente alla riforma, chiedendo di dimostrare se effettivamente c’è stata un’alterazione delle funzioni mentali al momento del controllo. Ora si torna a parlare di come applicare le leggi e di cosa bisogna dimostrare per procedere contro chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per la Corte costituzionale può essere punito solo chi si è messo alla guida di un veicolo, dopo l'assunzione di droghe, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Una sentenza che stravolge l' articolo 187 del Codice della Strada così come modificato su spinta del ministro Matteo Salvini. Adesso per sanzionare la "guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti" sarà necessario accertare che "la qualità e quantità " di droga presente nel corpo del soggetto "risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo".

© Ilfattoquotidiano.it - Droghe alla guida, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Il legale: “Torna tutto come prima della riforma, bisognerà dimostrare se c’è l’alterazione”

La Corte Costituzionale ha appena depositato la sua sentenza sulla guida sotto effetto di droga.

La Consulta ha deciso di modificare l’articolo del Codice della strada che riguarda le sanzioni per chi guida in stato di alterazione.

