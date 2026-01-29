Guida sotto effetto di droga anche il giorno dopo | Va punito solo se crea pericolo Cosa dice la sentenza della Consulta

La Corte Costituzionale ha appena depositato la sua sentenza sulla guida sotto effetto di droga. La decisione cambia alcune regole: ora si punisce solo se si crea un pericolo reale sulla strada. La sentenza riguarda l’articolo 187 del Codice della Strada, modificato nel 2024, e apre un nuovo capitolo sulla sicurezza e le sanzioni per chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

La Corte Costituzionale ha depositato oggi una sentenza che ridefinisce i confini della norma introdotta nel 2024 sull'articolo 187 del Codice della Strada. Secondo i giudici, chi si mette al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti può essere punito soltanto se crea un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale. La modifica operata lo scorso anno aveva eliminato il riferimento allo «stato di alterazione psico-fisica», limitandosi a sanzionare chi guida «dopo aver assunto» droga. Una formulazione che aveva scatenato dure polemiche, fino al caso che ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale da parte di tre giudici di merito.

