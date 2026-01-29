Codice della strada la Consulta corregge Salvini | rimodulato l’articolo che sanziona la guida in stato di alterazione

La Consulta ha deciso di modificare l’articolo del Codice della strada che riguarda le sanzioni per chi guida in stato di alterazione. La correzione arriva dopo le critiche di Salvini, ma non cancella del tutto le multe. La modifica potrebbe cambiare le regole e le pene per chi viene sorpreso alla guida alterato, con effetti che si faranno sentire anche sugli automobilisti italiani.

Una bocciatura, non sonora quanto molti si aspettavano, ma sicuramente rumorosa e foriera di conseguenze per gli italiani. È quella arrivata ieri dalla Corte Costituzionale chiamata a decidere sulla nuova formulazione dell’art. 187 del Codice della strada (che riguarda la guida in stato di alterazione), quello fortemente voluto e sponsorizzato dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. La Consulta impone un’interpretazione restrittiva. Per la Corte la norma che fino a ieri puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti, non è costituzionalmente illegittima, ma deve essere interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Codice della strada, la Consulta corregge Salvini: rimodulato l’articolo che sanziona la guida in stato di alterazione Approfondimenti su Codice della strada Consulta Codice della strada, la Consulta: guida dopo la droga punibile solo se crea pericolo La Corte costituzionale ha deciso che guidare sotto l’effetto di droga può essere punito solo se si dimostra che la condizione ha creato un pericolo per la sicurezza stradale. Codice della strada, cambiano le regole sulle droghe volute da Salvini: cosa ha deciso la Consulta La Corte costituzionale ha stabilito che la norma sul guidare sotto effetto di droghe, inserita nel nuovo Codice della strada voluto dal ministro Salvini, resta in vigore. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Codice della strada Consulta Argomenti discussi: Il Codice della strada non è un rosario di regole da agitare contro una categoria; Nuova sanatoria fiscale, la rottamazione non vale per le multe della polizia locale, ma solo per quelle della prefettura; Falso ideologico dell’agente di polizia locale che nonostante l’assenza abbia asserito la propria presenza nelle infrazioni al codice della strada; CODICE DELLA STRADA: CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI LUNGHEZZA MAGGIORE AI 16,50 METRI. Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi crea un pericolo: la sentenza della Corte CostituzionaleLa Consulta conferma la legittimità della norma voluta da Salvini, ma impone limiti precisi: serve la prova scientifica del pericolo ... ilfattoquotidiano.it Codice della strada, chi guida sotto effetto di droga «è punibile solo se crea pericolo»: lo ha stabilito la Corte costituzionaleLa nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata ... msn.com La #Consulta ha stabilito che la stretta del 2024 del codice della strada (art.187) non è illegittima, purché sia punito chi si sia messo al volante, dopo aver assunto droghe, in condizioni tali da costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. - facebook.com facebook La #Consulta ha stabilito che la stretta del 2024 del codice della strada (art.187) non è illegittima, purché sia punito chi si sia messo al volante, dopo aver assunto droghe, in condizioni tali da costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. x.com

