Usa uomo del Minnesota si finge agente Fbi per liberare Mangione | arrestato

Un uomo del Minnesota si è finto agente dell’Fbi per cercare di liberare Luigi Mangione, il giovane italoamericano condannato. Si è presentato in un carcere federale di New York con un falso ordine e ha tentato di convincere le guardie di essere un ufficiale. Quando gli agenti si sono resi conto della truffa, l’uomo è stato arrestato.

(Adnkronos) – Un uomo originario del Minnesota è stato arrestato per essersi spacciato per un agente dell’Fbi dopo essersi presentato in un carcere federale di New York sostenendo di avere un ordine del tribunale per la liberazione di un detenuto, identificato da una fonte delle forze dell’ordine come Luigi Mangione, il 26enne italoamericano condannato per.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Un uomo di 36 anni proveniente dal Minnesota si è presentato come agente dell’Fbi e ha cercato di entrare in un carcere federale per liberare Luigi Mangione, accusato di aver ucciso il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson.

