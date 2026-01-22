Terzo posto per l’Accademia Karate Arezzo all’Open internazionale di San Marino

L’Accademia Karate Arezzo si è piazzata al terzo posto all’Open internazionale di San Marino, giunto alla 17esima edizione. La competizione ha visto la partecipazione di 69 società provenienti dall’Italia e dall’estero, coinvolgendo atleti di tutte le categorie, dall’Under 10 ai Senior. La presenza degli atleti aretini ha contribuito al successo della squadra in un contesto di livello internazionale.

Terzo posto per l'Accademia Karate Arezzo (Aka) al Karate Open di San Marino. La manifestazione internazionale, giunta alla 17esima edizione, ha riunito 69 società dall'Italia e dall'estero per un confronto tra tutte le categorie di gara dall'Under 10 ai Senior, con le atlete e gli atleti aretini.

