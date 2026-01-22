L'AKA – Accademia Karate Arezzo si è classificata al terzo posto durante l'Open di San Marino, una competizione internazionale alla sua diciassettesima edizione. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, offrendo un’importante occasione di confronto e crescita per la squadra aretina. Questa prestazione testimonia l’impegno e la qualità degli atleti dell’Accademia in ambito competitivo internazionale.

Terzo posto per l’AKA – Accademia Karate Arezzo al Karate Open di San Marino, manifestazione internazionale giunta alla diciassettesima edizione. La competizione ha riunito sessantanove società provenienti dall’Italia e dall’estero, coinvolgendo tutte le categorie di gara dall’Under10 ai Senior. Gli atleti e le atlete aretine hanno chiuso l’evento con un eccellente bottino di tre medaglie d’oro, quattro d’argento e quattro di bronzo, oltre a numerosi piazzamenti utili per la classifica finale. Il risultato complessivo ha permesso all’Accademia Karate Arezzo, guidata dai maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, di salire sul terzo gradino del podio in una classifica di alto livello che ha visto la presenza di alcune delle principali società FIJLKAM, tra cui Polizia di Stato Roma, Centro Sportivo Farnesiana di Piacenza e Yamaguchi Tavernelle. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - AKA – Accademia Karate Arezzo terza all’Open di San Marino

Terzo posto per l’AKA - Accademia Karate Arezzo all’Open di San MarinoL’AKA - Accademia Karate Arezzo si è piazzata al terzo posto nell’Open di San Marino, evento di rilievo nel panorama del karate internazionale.

Terzo posto per l’Accademia Karate Arezzo all’Open internazionale di San MarinoL’Accademia Karate Arezzo si è piazzata al terzo posto all’Open internazionale di San Marino, giunto alla 17esima edizione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Arezzo, Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate; Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate; Arezzo, Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate; Laura Abenante conquista il bronzo alla Open League Senior di karate.

Terzo posto per l’AKA - Accademia Karate Arezzo all’Open di San MarinoLa manifestazione internazionale di karate ha riunito sessantanove società dall’Italia e dall’estero ... msn.com

L’AKA - Accademia Karate Arezzo ha vinto il Trofeo Toscana GiovanissimiArezzo, 26 dicembre 2025 – Una pioggia di medaglie ha chiuso il 2025 dell’AKA - Accademia Karate Arezzo. La società aretina è stata l’assoluta protagonista del Trofeo Toscana Giovanissimi di Empoli ... lanazione.it

Giuseppe Bartolo. . Training per terza età. Core stability coordination abs chest etc Master Capo Passero Portopalo & Accademia karate Bartolo Pachino Su prenotazione servizio extra Personal Trainer e Preparazione fisica di alto livello Buona visione facebook