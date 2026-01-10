Frosinone | arrestato un uomo per tentata rapina ai danni di una donna

A Frosinone, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per tentata rapina. L’individuo ha aggredito una donna e successivamente ha preso la sua auto. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare il tentativo di rapina e di mettere in sicurezza la vittima. L’arresto conferma l’attenzione delle autorità locali nel garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare la criminalità.

Prende l'auto di una donna dopo averla aggredita. La Polizia di Stato di Frosinone ha tratto in arresto un uomo per tentata rapina.Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile, coadiuvati dalla squadra Volanti, l’intervento è scattato a seguito di una segnalazione relativa a una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Agente di polizia arrestato per tentata rapina, ha inseguito una donna con un “complice” Leggi anche: Rapina in un b&b ai danni di una turista spagnola, arrestato 41enne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Frosinone: arrestato un uomo per tentata rapina ai danni di una donna; Frosinone, tentata truffa a un’anziana: finto carabiniere prova a entrare in casa; Frosinone – Strappa le chiavi dell’auto e aggredisce una donna in pieno centro: arrestato per tentata rapina; Lite e tentata rapina, arrestato. Prima le sottrae l'auto, poi la ferisce tentando di riprendere le chiavi - L'uomo è stato arrestato per tentata rapina, dopo una lite in strada con la donna con la quale aveva una relazione. ciociariaoggi.it

Controlli a Frosinone, denunciato uomo per droga e appropriazione indebita - Fermato in viale Spagna con cocaina e un veicolo noleggiato oltre il termine consentito; segnalato alla Prefettura e deferito all’Autorità Giudiziaria ... tunews24.it

COCA, HASHISH E EXTASY IN CASA, CIOCIARO IN MANETTE – Questa mattina i poliziotti della Questura di Frosinone hanno arrestato un uomo residente nella zona nord della provincia di Frosinone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.