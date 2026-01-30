Dopo le proteste degli studenti la Statale fa dietrofront sulle tasse fisse da 9mila euro | per Migration studies ora si pagherà in base all’Isee

Dopo le proteste degli studenti, l’università Statale di Milano cambia strategia e rinuncia alle tasse fisse da 9mila euro per il corso di «Migration studies». Ora, invece, si pagherà in base all’Isee, come richiesto dagli studenti. La decisione arriva dopo settimane di mobilitazioni e discussioni, con l’ateneo che ha deciso di fare un passo indietro e ascoltare le richieste degli studenti.

L’ università Statale di Milano fa marcia indietro sulla tassazione del corso di laurea magistrale in «Migration studies and new societies» e dà ragione agli studenti. Per gli iscritti all’anno accademico 20252026, le tasse non saranno più fisse, ma saranno calcolate in base all’Isee, allineandosi così al sistema ordinario dell’ateneo. Questo significa, inoltre, che gli studenti con un Isee fino a 30mila euro beneficeranno della cosiddetta No tax area e saranno completamente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. Addio, quindi, alla retta fissa da 9mila euro complessivi per i due anni del corso, che aveva sollevato forti proteste tra gli studenti e le studentesse nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Open.online

La recente iscrizione di 23 studenti al corso di laurea magistrale in “Migration Studies and New Societies” presso l’Università Statale di Milano evidenzia l’interesse crescente per le tematiche migratorie.

Il caso degli studenti di Medicina di Roma Tor Vergata assegnati alla sede di Tirana, in Albania, ha suscitato molte polemiche.

