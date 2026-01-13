Cos'è questa storia degli studenti di Medicina assegnati in Albania con oltre 9mila euro di tasse da pagare

Il caso degli studenti di Medicina di Roma Tor Vergata assegnati alla sede di Tirana, in Albania, ha suscitato molte polemiche. Questi studenti, ammessi all’università italiana, si sono trovati a dover pagare rette estremamente elevate, superiori ai 9.000 euro. La vicenda evidenzia questioni legate alle politiche di assegnazione e ai costi degli studi all’estero, suscitando interrogativi sulla trasparenza e le implicazioni per gli studenti coinvolti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.