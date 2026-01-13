Cos'è questa storia degli studenti di Medicina assegnati in Albania con oltre 9mila euro di tasse da pagare
Il caso degli studenti di Medicina di Roma Tor Vergata assegnati alla sede di Tirana, in Albania, ha suscitato molte polemiche. Questi studenti, ammessi all’università italiana, si sono trovati a dover pagare rette estremamente elevate, superiori ai 9.000 euro. La vicenda evidenzia questioni legate alle politiche di assegnazione e ai costi degli studi all’estero, suscitando interrogativi sulla trasparenza e le implicazioni per gli studenti coinvolti.
Fa discutere il caso dei 220 studenti di Medicina ammessi con l'Università di Roma Tor Vergata ma assegnati alla sede di Tirana, in Albania, e costretti a pagare rette altissime, pari a 9.650 euro. Ecco cos'è successo e cosa ha detto la ministra Bernini, intervenuta sulla vicenda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Semestre filtro di Medicina, 220 studenti assegnati d’ufficio alla sede di Tirana con rette da capogiro: dovranno pagare 9mila euro l’anno per restare in corsa
Leggi anche: Studenti di Medicina finiti in Albania con tasse alle stelle, la ministra Bernini interviene: «Sbagliato, ho chiamato il rettore e ho chiesto una revisione»
Luisa Ranieri è la preside-coraggio che va a recuperare gli studenti a casa uno a uno.
Liceo Buratti, il Laboratorio teatrale compie 30 anni: studenti ed ex alunni chiamati a raccontarne la storia - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.