La recente iscrizione di 23 studenti al corso di laurea magistrale in “Migration Studies and New Societies” presso l’Università Statale di Milano evidenzia l’interesse crescente per le tematiche migratorie. Il corso, in lingua inglese, si propone di analizzare le dinamiche delle nuove società e le sfide legate ai flussi migratori, offrendo un percorso formativo internazionale e multidisciplinare.

In ventitré (21 studentesse e due studenti) si sono iscritti al corso di laurea magistrale in “ Migration Studies and New Societies “ all’ università Statale di Milano, in lingua inglese. Dopo l’immatricolazione - e con l’avvio delle lezioni - la doccia fredda: retta unica da 4.500 euro (da pagare entro il 31 gennaio), che diventano quindi novemila euro nel biennio. Non verrà applicata la “No tax area“. Al centro un tema: il corso è interateneo, si sviluppa tra Milano e le Università di Praga e Varsavia. "Abbiamo chiesto subito chiarimenti, ma c’è stato risposto che, essendo interateneo, la tassazione non viene gestita direttamente dalla Statale", spiega Elisa Frigeni, senatrice accademica e coordinatrice di Udu Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Statale, tassa unica a “sorpresa“. Migration Studies finisce al Tar

Approfondimenti su Migration Studies

L’assegnazione del chiosco comunale di piazza 5 Giornate, precedentemente destinato a diventare un centro tecnologico per il benessere, sarà oggetto di scrutinio presso il Tar.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Migration Studies

Argomenti discussi: Statale, tassa unica a sorpresa. Migration Studies finisce al Tar; Tari: salgono le soglie ISEE per lo sconto in bolletta rifiuti. Ecco chi lo può ottenere; Imposta unica scommesse: no a operatori senza licenza; Il Paraná stabilisce un record storico per i pagamenti anticipati dell'IPVA nel 2026.

Statale, tassa unica a sorpresa. Migration Studies finisce al TarRicorso collettivo dell’Udu per i 23 iscritti alla magistrale internazionale, gestita da Milano con Praga e Varsavia Noi, esclusi dalla No Tax Area. Costo scoperto alla prima lezione. Soluzione al v ... ilgiorno.it

History and memory of migration: the case of the Japanese settlers in Manchuria in comparative perspective. Ciclo di seminari sull’Asia I 28 gennaio 2026 - ore 12:30 Aula 21, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali via Conservatorio, 7, Milano Rela - facebook.com facebook