Dopo le perdite Carolina Marconi guarda al futuro con l’adozione come prospettiva di crescita familiare

Dopo aver affrontato alcune perdite, Carolina Marconi guarda avanti e sceglie di puntare sull’adozione per diventare mamma. L’attrice, nota al pubblico per le sue apparizioni in tv, ha deciso di intraprendere questa strada per costruire una famiglia.

Carolina Marconi, nota attrice e personalità del piccolo schermo, ha deciso di affrontare il difficile percorso della maternità con una scelta che mette al centro l’adozione come prospettiva di costruzione di una famiglia. Dopo aver vissuto due esperienze di aborto, avvenute in momenti diversi della sua vita, ha scelto di guardare al futuro con un nuovo progetto familiare basato sull’accoglienza di un bambino. L’annuncio, fatto con sensibilità e autenticità, non è stato reso pubblico attraverso un comunicato ufficiale, ma è emerso in un’intervista rilasciata a un’emittente nazionale, dove ha parlato del suo percorso emotivo e delle scelte che ha deciso di intraprendere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

