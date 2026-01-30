Dopo la decisione di Mediaset di rimuovere la puntata finale di

"Mediaset ci ha rimosso la puntata "Il prezzo del successo episodio 21 parte finale" per presunta violazione del copyright. E ora.". È un post dello stesso Fabrizio Corona a dare l'annuncio della cancellazione dalle piattaforme social della puntata di lunedì scorso di Falsissimo. Il motivo della rimozione è una diffida inoltrata da Mediaset a Google e a Meta, per violazione del copyright: l'azienda televisiva, che nei giorni scorsi aveva denunciato ai pm Corona per diffamazione, ha ottenuto dai colossi del web la rimozione del programma in quanto hanno usato filmati e immagini della stessa Mediaset. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo la diffida di Mediaset cancellata puntata del format di Corona "Falsissimo"

Mediaset ha deciso di cancellare l'ultima puntata del format

Mediaset ha fatto cancellare la puntata di lunedì scorso di Falsissimo dalle piattaforme social.

FALSISSIMO, Dopo la diffida di Mediaset CANCELLATA LA PUNTATA del format di Corona.

Corona, Mediaset ottiene la rimozione della puntata di Falsissimo dai socialLa puntata con Fabrizio Corona è stata cancellata da Google e Meta per violazione del copyright. Anche Alfonso Signorini aveva avanzato analoghe ... affaritaliani.it

Dopo la diffida di Mediaset cancellata puntata del format di Corona(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Per una diffida inoltrata da Mediaset a Google e a Meta per violazione del copyright è stata cancellata dalle piattaforme social la puntata di lunedì scorso di Falsissimo, il ... msn.com

