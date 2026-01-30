Mediaset ha deciso di cancellare l’ultima puntata del format

"Mediaset ci ha rimosso la puntata "Il prezzo del successo episodio 21 parte finale" per presunta violazione del copyright. E ora.". È un post dello stesso Fabrizio Corona a dare l'annuncio della cancellazione dalle piattaforme social della puntata di lunedì scorso di Falsissimo. Il motivo della rimozione è una diffida inoltrata da Mediaset a Google e a Meta, per violazione del copyright: l'azienda televisiva, che nei giorni scorsi aveva denunciato ai pm Corona per diffamazione, ha ottenuto dai colossi del web la rimozione del programma in quanto hanno usato filmati e immagini della stessa Mediaset. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo diffida Mediaset cancellata puntata del format di Corona "Falsissimo"

Mediaset ha fatto cancellare la puntata di lunedì scorso di Falsissimo dalle piattaforme social.

