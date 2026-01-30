Mediaset ha fatto cancellare la puntata di lunedì scorso di Falsissimo dalle piattaforme social. La scelta arriva dopo una diffida inviata a Google e Meta, accusate di aver violato il copyright. La decisione ha sorpreso molti, considerando che la puntata era ancora disponibile fino a pochi giorni fa. Ora gli utenti non possono più vederla online, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla vicenda.

Per una diffida inoltrata da Mediaset a Google e a Meta per violazione del copyright è stata cancellata dalle piattaforme social la puntata di lunedì scorso di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, l’ex agente fotografico al centro di una serie di indagini della Procura di Milano. L’azienda televisiva, che nei giorni scorsi aveva denunciato ai pm Corona per diffamazione, ha ottenuto dai colossi del web la rimozione del programma in quanto hanno usato filmati e immagini della stessa Mediaset. Una analoga richiesta è stata avanzata dai legali del giornalista Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dopo diffida Mediaset cancellata puntata del format di Corona

