Detenuto ritrovato morto nel carcere di Sulmona era ritenuto molto vicino al boss Matteo Messina Denaro

Rosario Scalia, 50 anni, ritenuto molto vicino al boss Matteo Messina Denaro, è stato ritrovato morto nella sua cella all'interno del carcere di massima sicurezza di Sulmona.Come riporta l'Ansa, il rinvenimento da parte della polizia penitenziaria risale alla sera del 24 dicembre. In base alle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Detenuto ritrovato morto nel carcere di Sulmona, era ritenuto molto vicino al boss Matteo Messina Denaro Leggi anche: Consorzio mafioso lombardo, la svolta dal boss pentito di Cosa nostra: “Nato nel 2019 per gestire tesoro di Messina Denaro” Leggi anche: Muore in cella boss legato a Messina Denaro: disposta l'autopsia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Detenuto ritrovato morto nel carcere di Sulmona, era ritenuto molto vicino al boss Matteo Messina Denaro; Giallo nel carcere di Sulmona: detenuto trovato morto in cella, era legato al boss Messina Denaro; Trovato morto in cella nel carcere di Sulmona, disposta l’autopsia su un detenuto ritenuto vicino a Messina Denaro; Nicola Granieri trovato morto in casa, l'autopsia sul corpo del commerciante d'oro: «Ha una ferita d'arma da fuoco alla testa». Detenuto ritrovato morto nel carcere di Sulmona, era ritenuto molto vicino al boss Matteo Messina Denaro - Rosario Scalia, 50 anni, ritenuto molto vicino al boss Matteo Messina Denaro, è stato ritrovato morto nella sua cella all'interno del carcere di massima sicurezza di Sulmona. ilpescara.it

Detenuto trovato morto in cella, la Procura sequestra la salma - La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine per far luce sull’accaduto e ha disposto il sequestro della salma, trasferita presso l’Istituto di medicina legale di ... casertace.net

È morto Francesco Valeriano, fu massacrato di botte nel carcere di Rebibbia e ridotto in coma - Morte Francesco Valeriano, dal pestaggio in carcere ai trasferimenti ospedalieri, con indagini in corso e responsabilità ancora da chiarire. blitzquotidiano.it

Gela. Si è tolto la vita, nel carcere di Balate. Si tratta di un detenuto gelese trentasettenne, che di recente era stato arrestato nell'ambito di un'indagine antidroga. E' stato ritrovato ormai privo di vita. Si sarebbe impiccato. Da poco era rientrato nella struttura, dop - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.