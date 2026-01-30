Donald Trump ha annunciato ufficialmente la nomina di Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve. La conferma arriva dopo settimane di attese e speculazioni e mette in luce la volontà del presidente di influenzare la politica monetaria degli Stati Uniti. La nomina di Warsh, che si aggiunge ai recenti cambiamenti alla guida della banca centrale, potrebbe avere ripercussioni sui mercati e sull’economia americana. Ora si attende il via libera dal Congresso, ma la mossa di Trump segna un passo deciso nel suo tentativo di plasmare le scelte economiche del paese.

Il 30 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la nomina di Kevin Warsh a presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti. Negli ultimi mesi Warsh aveva più volte criticato l’istituto, di cui in passato era stato uno dei governatori. La nomina di Warsh dovrà essere confermata dal senato, dove il Partito repubblicano ha la maggioranza. Il mandato dell’attuale presidente della Fed, Jerome Powell, scade a maggio. “Conosco Kevin da molto tempo e non ho alcun dubbio che passerà alla storia come un GRANDE presidente della Fed, forse il più grande. Congratulazioni Kevin!”, ha affermato Trump sul suo social network Truth Social. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Donald Trump annuncia la nomina di Kevin Warsh a presidente della Fed

Approfondimenti su Donald Trump

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo presidente della Federal Reserve.

Donald Trump ha annunciato il nome del nuovo presidente della Federal Reserve.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: Trump annuncia un accordo con la Nato e sospende i dazi sulla Groenlandia; Donald Trump annuncia una piccola de-escalation in Minnesota; ICE, Trump annuncia la de-escalation a Minneapolis dopo settimane di tensioni; Donald Trump annuncia nuovo Board of Peace per Gaza.

Trump annuncia tregua di una settimana in Ucraina: Ho chiesto a Putin di non attaccare per il freddo record. Ha dato l’okIl presidente USA ha chiesto a Putin di sospendere i bombardamenti su Kiev a causa del freddo record. Witkoff: Colloqui positivi ... ilfattoquotidiano.it

Tregua del gelo in Ucraina, Trump annuncia: Una settimana senza attacchiL’ex presidente Usa sostiene di aver chiesto a Putin uno stop temporaneo ai bombardamenti per il freddo invernale. Kiev resta in allerta mentre l’emergenza energetica si aggrava ... altarimini.it

La Russia ha accettato di astenersi da attacchi all'Ucraina fino a domenica 1° febbraio in seguito alla richiesta del presidente Usa Donald Trump, al fine di creare condizioni favorevoli ai negoziati di pace. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, - facebook.com facebook

#USA – Il presidente Donald #Trump contrario a una riduzione dei prezzi delle case per favorire l’accesso abitativo: "Non voglio far scendere i prezzi delle case ma farli salire, vogliamo che le persone che possiedono una casa continuino a essere ricche. x.com