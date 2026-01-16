Don Matteo 15 va tutto a catafascio ma poi arriva la svolta | anticipazioni

Da dilei.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda puntata di Don Matteo 15, la narrazione si sviluppa tra momenti di tensione e cambiamenti inaspettati. Tra la crisi della relazione tra Giulia e il Capitano e l’addio di Cecchini alla divisa, la trama si configura come un punto di svolta per la serie. Ecco le anticipazioni sulla possibile svolta degli eventi e le novità che si prospettano nella prossima puntata.

La seconda puntata di Don Matteo 15 ha tenuto milioni di telespettatori col fiato sospeso. Tutto infatti sembra andare in rovina: la storia tra Giulia e il Capitano è al capolinea, Cecchini è costretto ad andare in pensione. Una delusione su tutti i fronti, ma poi arriva una svolta imprevedibile. Ecco le anticipazioni di quello che accadrà giovedì 22 gennaio su Rai 1 in prima serata. Don Matteo 15, grande successo negli ascolti. Come per il debutto, anche la seconda puntata di Don Matteo 15 è stata la trasmissione più vista nella serata di giovedì 15 gennaio. La fiction più longeva della tv ha totalizzato il 23% di share, incollando al piccolo schermo ben 3. 🔗 Leggi su Dilei.it

don matteo 15 va tutto a catafascio ma poi arriva la svolta anticipazioni

© Dilei.it - Don Matteo 15, va tutto a catafascio ma poi arriva la svolta: anticipazioni

Leggi anche: Don Matteo 15, anticipazioni seconda puntata di giovedì 15 gennaio 2026

Leggi anche: “Don Matteo 15”, intervista a Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in una crisi spirituale. Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Don Matteo” 15: Giona nella balena e l’ira di Cecchini… Tutto sulla puntata di oggi giovedì 15 gennaio; Don Matteo 15, trama, cast e la marescialla che dà del filo da torcere a Cecchini; Don Matteo 15, Raul Bova torna in tv e sceglie Diletta Leotta: anticipazioni, cast e quando inizia; Don Matteo, il cast della stagione 15. FOTO.

don matteo 15 tutto"Don Matteo 15": tensioni e novità in caserma. Tutte le anticipazioni episodi 2 e 3 in onda il 15 e il 22 gennaio - Scopriamo le anticipazioni dell'episodio 2 e 3 di "Don Matteo 15"; il caso di Giona, la crisi in caserma e l’arrivo di Mathias che mette alla prova ... alfemminile.com

don matteo 15 tuttoAnticipazioni Don Matteo 15 prossima puntata, 22 gennaio 2025/ Edoardo Miulli (Giona) entra nel cast - Dopo la seconda puntata della fiction prodotta da Lux Vide entra in campo un’altra pedina nello scacchiere di Don Matteo. ilsussidiario.net

don matteo 15 tuttoDon Matteo 15, anticipazioni terza puntata del 22 gennaio: Cecchini vuole aiutare il Capitano a tutti i costi - Le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo 15, in onda giovedì 22 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. fanpage.it

Don Matteo 15: clip dal primo episodio con Nino Frassica e Roul Bova

Video Don Matteo 15: clip dal primo episodio con Nino Frassica e Roul Bova

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.