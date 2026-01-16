Don Matteo 15 va tutto a catafascio ma poi arriva la svolta | anticipazioni

Nella seconda puntata di Don Matteo 15, la narrazione si sviluppa tra momenti di tensione e cambiamenti inaspettati. Tra la crisi della relazione tra Giulia e il Capitano e l’addio di Cecchini alla divisa, la trama si configura come un punto di svolta per la serie. Ecco le anticipazioni sulla possibile svolta degli eventi e le novità che si prospettano nella prossima puntata.

La seconda puntata di Don Matteo 15 ha tenuto milioni di telespettatori col fiato sospeso. Tutto infatti sembra andare in rovina: la storia tra Giulia e il Capitano è al capolinea, Cecchini è costretto ad andare in pensione. Una delusione su tutti i fronti, ma poi arriva una svolta imprevedibile. Ecco le anticipazioni di quello che accadrà giovedì 22 gennaio su Rai 1 in prima serata. Don Matteo 15, grande successo negli ascolti. Come per il debutto, anche la seconda puntata di Don Matteo 15 è stata la trasmissione più vista nella serata di giovedì 15 gennaio. La fiction più longeva della tv ha totalizzato il 23% di share, incollando al piccolo schermo ben 3. 🔗 Leggi su Dilei.it

