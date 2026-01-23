Don Matteo 15 Don Massimo minaccia il Capitano | anticipazioni del 29 gennaio

Ecco le anticipazioni della puntata di Don Matteo 15 in onda il 29 gennaio. Dopo il primo episodio trasmesso il 22 gennaio, in questa nuova puntata si approfondiscono le dinamiche tra i personaggi, con particolare attenzione alle tensioni emergenti. Don Massimo si trova coinvolto in una situazione complessa, minacciando il Capitano Martini. Di seguito, i dettagli e le anticipazioni sugli eventi che si svolgeranno nella prossima puntata.

Nella terza puntata di Don Matteo 15, andata in onda giovedì 22 gennaio su Rai 1, si festeggia il fidanzamento tra Giulia e il Capitano Martini. Ma nemmeno in questo momento di gioia le cose vanno come dovrebbero andare ed è sempre colpa di Cecchini. Ma persino Don Massimo arriva a minacciare Diego. Per saperne di più, anche sull’identità di Maria, ecco le anticipazioni del prossimo episodio di giovedì 29 gennaio. Don Matteo 15, il successo continua. Anche la terza puntata di Don Matteo 15, intitolata L’ultima scommessa, si è rivelata un grande successo di pubblico. La fiction di Rai 1 ha ottenuto il massimo degli ascolti giovedì 22 gennaio incollando al piccolo schermo ben 3. 🔗 Leggi su Dilei.it

