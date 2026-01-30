Usa ex giornalista Cnn arrestato per scontri in Minnesota L’avvocato denuncia | È attacco a libertà di stampa

Don Lemon, ex giornalista della Cnn, è stato arrestato in Minnesota per i scontri avvenuti durante le proteste a Minneapolis. L’avvocato del giornalista sostiene che si tratti di un attacco alla libertà di stampa. Lemon si difende, spiegando di essere andato in chiesa per svolgere il suo lavoro e di non aver partecipato ai manifestanti. La vicenda ha fatto discutere, alimentando le polemiche sulla pressione sulla stampa negli Stati Uniti.

Don Lemon è stato accusato di aver partecipato a delle proteste in una chiesa di Minneapolis. Il giornalista si difende: ‘Facevo il mio lavoro, non ero con i manifestanti’. Il legale: ‘Amministrazione in crisi, vuole silenziare voci critiche’ Nel clima di tensione che continua ad attraversare gli Stati Uniti, il New York Times riporta l’arresto di Don Lemon, ex giornalista di Cnn, accusato di aver violato la legge federale durante una manifestazione a Minneapolis. Secondo quanto appreso, il reporter è stato posto sotto custodia dagli agenti federali ieri sera, mentre si trovava a Los Angeles per assistere ai Grammy Awards. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, ex giornalista Cnn arrestato per scontri in Minnesota. L’avvocato denuncia: “È attacco a libertà di stampa” Approfondimenti su Minnesota Proteste “Grave attacco alla libertà di stampa in Europa”: Il caso del giornalista Hüseyin Do?ru, vittima di sanzioni Ue #Huseyin-Do?ru || Hüseyin Do?ru, giornalista berlinese di origini turche, si trova da mesi bloccato tra sanzioni europee e difficoltà legali. Proteste contro l’Ice in Minnesota, arrestato il giornalista Don Lemon Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Minnesota Proteste Argomenti discussi: ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; L’ex collega della CNN di Don Lemon si chiede se debba essere considerato un giornalista; Un giornalista della CNN si riferisce accidentalmente a Joe Biden chiamandolo presidente eletto Joebama durante un servizio in diretta; TikTok evita il divieto statunitense mentre l’accordo di three way partnership si chiude ufficialmente. Arrestato a Los Angeles l'ex giornalista della Cnn Don LemonL'accusa è di aver violato la legge durante una manifestazione in una chiesa del Minnesota, dove il giornalista aveva seguito un gruppo di manifestanti che gridavano «Ice out». Lemon è da tempo un cri ... corriere.it Sciopero nazionale Ice out, proteste in tutti gli USA. In Minnesota arrestati due giornalistiCnn: una seconda giornalista arrestata per avere filmato l'irruzione in una chiesta a St. Paul Anche la giornalista freelance Georgia Fort è stata arrestata dagli agenti federali stamattina, secondo q ... msn.com Attivisti che protestano per la presenza in un convegno di un giornalista filosionista che nega il Genocidio a Gaza e vengono violentemente zittiti. Il tutto a Denver, lin Colorado, USA - facebook.com facebook WORLD PRESS INSTITUTE, UNA BORSA DI STUDIO NEGLI USA PER UN GIORNALISTA ITALIANO Ad offrirla è The Roberto Pesenti Italian Fellowship. Candidature aperte fino al 15 febbraio 2026. #ucsi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.