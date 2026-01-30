Don Lemon arrestato a Los Angeles | l’ex volto della Cnn accusato di aver preso parte a protesta contro l’Ice in Minnesota

Don Lemon, ex volto della CNN e ora giornalista indipendente, è stato arrestato a Los Angeles da agenti federali. Le autorità lo accusano di aver partecipato a una protesta contro l’Ice in Minnesota. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali accuse specifiche o motivazioni dell’arresto. Lemon si trova ora in custodia, mentre la notizia fa scalpore tra i media e tra i suoi sostenitori.

Don Lemon, ex conduttore della Cnn e oggi giornalista indipendente, è stato arrestato a Los Angeles da agenti federali. Secondo quanto riporta il New York Times, l'accusa riguarda un episodio avvenuto in Minnesota, dove Lemon avrebbe violato la legge durante una manifestazione in una chiesa. Lemon sostiene però di non aver partecipato alla protesta, ma di essersi trovato sul posto esclusivamente per ragioni professionali. «Non stavo manifestando», ha dichiarato. In un video diffuso su YouTube si sente inoltre l'ex giornalista dire: «Sto solo fotografando, non faccio parte di questo gruppo. Sono un giornalista».

