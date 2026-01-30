Domenica al Museo | Musei gratuiti in tutta la provincia

Domenica in tutta la provincia, i musei restano aperti gratis per la giornata di #domenicalmuseo. Centinaia di musei, siti archeologici e luoghi culturali offrono l’ingresso senza costi, grazie all’iniziativa del MiBac. È un’occasione per visitare mostre e scoprire storia e arte senza spendere niente.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Torna #domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal MiBac che consente l’accesso gratuito, ogni prima domenica del mese, a centinaia di musei, siti archeologici statali e luoghi della cultura in tutta Italia. Tra questi, ben nove si trovano in provincia di Brescia, confermando il territorio tra i più ricchi del Nord Italia per numero e valore dei luoghi della cultura coinvolti. Un patrimonio di rilievo internazionale che spazia dall’arte rupestre patrimonio UNESCO della Valle Camonica ai importanti complessi archeologici del Lago di Garda.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Domenica 4 gennaio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre ingressi gratuiti nei musei, catelli e parchi archeologici di Bari e provincia.

Il 4 gennaio 2026 si svolge la tradizionale iniziativa Domenica al Museo, con ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali.

Musei gratis domenica 1 febbraio 2026: quali visitare, orari ed elenco regione per regioneIl Ministero della Cultura ha pubblicato tutti i Parchi archeologici, Musei e siti culturali che parteciperanno il prossimo 1° febbraio 2026 all'iniziativa ... fanpage.it

Musei gratis a Milano: cosa vedere e dove è necessario prenotareInfine, aperture gratuite anche per il Museo Archeologico di Milano, il Museo del Novecento, i musei del Castello Sforzesco e il Museo d'Arte della Fondazione Rovati, dove è visitabile la mostra ‘I ... milanotoday.it

‘ #Domenica al #museo’, si entra #gratis: si rinnova l’ #appuntamento anche in #Umbria x.com

DOMENICA AL MUSEO Ingresso gratuito al Parco Archeologico di Siponto - facebook.com facebook